الدرندلي: ما حدث بعد مباراة المغرب كان مجرد مشادة.. وموقف المصابين من مواجهة الكاميرون

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه ما حدث بعد مباراة مصر والمغرب لم يتعد كونه مشادة بسيطة مشيرا إلى موقف المصابين من مواجهة الكاميرون.

وحقق المنتخب المصري الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات لـ صدى البلد: "نتمنى أن يكون محمد أبو جبل جاهزا لمواجهة الكاميرون ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن".

وأضاف "لا أعتقد أن أحمد حجازي سيكون جاهزا لمباراة نصف النهائي، حمدي فتحي والونش جاهزان للمشاركة".

وغادر الثنائي أحمد حجازي ومحمد أبو جبل مباراة مصر والمغرب بسبب الإصابة، بينما غاب حمدي فتحي عن مواجهة المغرب بسبب عدم الجاهزية بعد الإصابة أمام كوت ديفوار.

وأخيرا، غاب محمود حمدي الونش عن مباريات مصر منذ الإصابة أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأتم "لم يبلغنا الاتحاد الإفريقي بأي شيء بعد أحداث مباراة أمس، المشادة كانت بسيطة بين الطرفين وتم إنهاء الأمر سريعا بعد سوء التفاهم وتم التصالح في وقتها".

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني الخميس المقبل 3 فبراير في نصف نهائي البطولة.