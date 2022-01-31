المقاولون يضم خالد عبد الرازق من بتروجت

الإثنين، 31 يناير 2022 - 21:23

كتب : حامد وجدي

خالد عبد الرازق - المقاولون العرب

أعلن المقاولون العرب ضمه لخالد عبد الرازق لاعب بتروجت لصفوف الفريق.

ولم يشر المقاولون في بيانه الرسمي لمدة التعاقد مع اللاعب القادم من دوري الدرجة الثانية المصري.

وبذلك أصبحت صفقة خالد عبد الرازق هي الخامسة للمقاولون في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد ضم محمود عزت من سموحة على سبيل الإعارة ومحمود عبد العزيز من الزمالك في صفقة انتقال حر.

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هذا بالإضافة لأحمد علي معارا من الاتحاد السكندري وأحمد عفيفي من غزل المحلة.

ويلعب خالد عبد الرازق صاحب الـ36 عاما كمدافع.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط.

وودع المقاولون كأس الرابطة المصرية اليوم الإثنين رسميا بعدما حصد ثماني نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

خالد عبد الرازق المقاولون العرب في الدوري
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