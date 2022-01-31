يحيى الكومي: من كان يراهن على هبوط الإسماعيلي لن يحدث.. ودعمنا بصفقات رائعة

الإثنين، 31 يناير 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

أعرب يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن سعادته بتحقيق الفوز الكبير على الجونة في كأس الرابطة.

وتغلب الإسماعيلي على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات دور المجموعات في كأس الرابطة وضمن الدراويش تأهله إلى نصف النهائي.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أريد توجيه رسالة في وقتها وهي أن من كان يراهن على هبوط الإسماعيلي فهذا لن يحدث إن شاء الله".

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وتابع "أتممنا صفقات رائعة، شاهدنا منها في كأس الرابطة وهناك آخرون سيلعبون في القادم".

وكشف الكومي "تعاقدنا اليوم مع الجزائري محمد بن خماسة لاعب مالاجا الإسباني السابق، وعمرو الحلواني وحسين ياسين وهي تدعيمات قوية سنراها في المباريات المقبلة".

وأضاف "رسالتي إلى شعب الإسماعيلية أن هذا العدد في المدرجات لا يليق بشعبية النادي وهذا (عيب) مسموح للفريق بحضور ألف أو ألفين وشاهدنا 100 فقط في المدرجات".

وواصل رئيس الإسماعيلي "أتمنى حضور الجماهير لمؤازرة الفريق في المباريات المقبلة".

واختتم يحيى الكومي تصريحاته "ذراعنا مفتوحة للجميع معارض ومؤيد، هدفنا لم الشمل من جديد وتأجيل أي هجوم من أجل مصلحة الفريق".

الإسماعيلي كأس الرابطة
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