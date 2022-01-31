كأس العالم للأندية - الأهلي يصل إلى أبو ظبي.. ومسحة للبعثة بالكامل

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخضعت بعثة الأهلي إلى مسحة فوز الوصول إلى مطار أبو ظبي.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل إفريقيا بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويواجه الأهلي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في دور الثمانية للبطولة، وإذا حقق الفوز ضد منافسه المكسيكي يواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير، أو يخوض مواجهة المركز الخامس لو خسر ضد مونتيري يوم 9 فبراير.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن قائمته للعب كأس العالم للأندية والتي ضمت 22 لاعبا، بجانب 6 لاعبين دوليين موجودين مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ويغيب عن القائمة مصطفى شوبير ومحمد مغربي، بعد ظهور إيجابية مسحة سابقة لهم، وظهور مسحة سلبية بعد ذلك إلا أن سفرهما مع الفريق تعذر اليوم، على أن يلحقا بالبعثة فور انتهاء الإجراءات الإدارية.

فيما يلحق علي معلول بقائمة الفريق في الإمارات اليوم الإثنين.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: علي لطفي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – محمد أشرف – محمود وحيد – كريم فؤاد – ياسر إبراهيم

الوسط: وليد سليمان – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج – محمد محمود – أحمد عبد القادر – عمار حمدي – محمد فخري – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني – زياد طارق

الهجوم: بيرسي تاو – حسام حسن

تلك المجموعة غادرت القاهرة اليوم الإثنين إلى الإمارات، وتدخل معسكرا مغلقا في الإمارات وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

هؤلاء اللاعبون هم محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية ومحمد شريف.

ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.