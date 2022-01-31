رسالة من حكيمي لجماهير المغرب بعد الهزيمة من مصر

وجه أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب رسالة إلى جماهير بلاده عقب الهزيمة التي تلقاها على يد مصر أمس الأحد.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان المغرب

وكتب حكيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس إفريقيا".

وواصل "من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم".

وأتم "الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما المغرب".

فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس افريقيا ، من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم و تحقيق نتائج توازي انتظاراتكم،ط. الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال ، ديما مغرب ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/22GlNucyPJ — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 31, 2022

وخسر منتخب المغرب من مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بهدفين لهدف في ملعب أحمدو أهيدجو أمس الأحد.

ويلتقي منتخب المغرب مع منافسه الكونغو الديمقراطية في شهر مارس المقبل في مباراتين لتحديد المتأهل بينهما لكأس العالم 2022.