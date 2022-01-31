رسالة من حكيمي لجماهير المغرب بعد الهزيمة من مصر

الإثنين، 31 يناير 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

احتفال أشرف حكيمي بهدفه في شباك مالاوي

وجه أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب رسالة إلى جماهير بلاده عقب الهزيمة التي تلقاها على يد مصر أمس الأحد.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

المغرب

وكتب حكيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس إفريقيا".

وواصل "من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم".

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وأتم "الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما المغرب".

وخسر منتخب المغرب من مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بهدفين لهدف في ملعب أحمدو أهيدجو أمس الأحد.

ويلتقي منتخب المغرب مع منافسه الكونغو الديمقراطية في شهر مارس المقبل في مباراتين لتحديد المتأهل بينهما لكأس العالم 2022.

المغرب حكيمي كأس أمم إفريقيا
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