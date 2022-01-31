في الجول يوضح – موقف المصابين الذين اصطحبهم الأهلي إلى كأس العالم للأندية

الإثنين، 31 يناير 2022 - 15:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

اصطحب الأهلي، الثلاثي المصاب، بيرسي تاو وحسام حسن ومحمد محمود، ضمن بعثته المسافرة إلى أبو ظبي لخوض كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن الجناح تاو حصل على حقنة بلازما من لالتئام التمزق في العضلة الأمامية، ولكن تظل فكرة لحاقه بأي من مباريات كأس العالم للأندية صعبة للغاية، ولكن اصطحبه الجهاز لمتابعة حالته.

وبعد ذلك، قالظ أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إن الجهاز الطبي قرر اصطحاب بيرسي تاو ضمن معسكر الفريق في الإمارات لاستمرار برنامجه العلاجي والطبي في الفترة المقبلة، على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

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وأوضح أبو عبلة أن هناك تحسنًا نسبيًّا في حالة اللاعب، وسوف يستكمل برنامجه العلاجي والطبي على هامش معسكر الفريق بالإمارات.

أما المهاجم حسام حسن الذي يعاني من شد في عضلة السمانة، فحالته تتحسن بشكل تدريجي ويخوض برنامجا مكثفا للتجهيز البدني.

ولكن، فكرة لحاقه بمباراة مونتيري المكسيكي صعبة، وقد يلحق بالمباراة الثانية للفريق.

أما محمد محمود الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية، فانضم للقائمة بعد تحسن حالته وخضوعه لاختبار طبي تأكد من خلاله إمكانية مشاركته في جانب من المران بشكل تدريجي بداية من غد الثلاثاء.

ويواجه الأهلي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في دور الثمانية للبطولة، وإذا حقق الفوز ضد منافسه المكسيكي يواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي يوم 8 فبراير، أو يخوض مواجهة المركز الخامس لو خسر ضد مونتيري يوم 9 فبراير.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية بيرسي تاو حسام حسن محمد محمود
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