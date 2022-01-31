كليوباترا يعزز صفوفه بـ علاء عطا

انضم علاء عطا لاعب النادي المصري إلى نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الاثنين قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوي.

وبات عطا (26 عاما) ثاني صفقات سيراميكا كليوباترا الذي أجرى مؤخرًا صفقة تبادلية مع نادي الإسماعيلي.

وحصل الفريق على خدمات المدافع عبد الله جمعة من الدراويش مقابل انتقال عمرو الحلواني.

وشارك عطا في 37 مباراة من الدوري المصري الممتاز.

لعب الظهير الأيمن في زد قبل أن ينضم للمصري في 2020.

وخسر سيراميكا كليوباترا فرصة التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالخسارة من الزمالك 3-1 في الجولة الرابعة التي أقيمت الجمعة الماضية.

وأصبح الفريق في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مبتعدا عن المتصدر إنبي وغزل المحلة بفارق 4 نقاط.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في ختام مشواره مع غزل المحلة غدا الثلاثاء في الجولة 5 من كأس الرابطة.