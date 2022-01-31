خبر في الجول – مجهودات لتنسيق سفر طائرتين لمشجعي منتخب مصر إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة

الإثنين، 31 يناير 2022 - 14:08

كتب : بسام أبو بكر

مشجع تونسي يؤازر منتخب مصر في مواجهة كوت ديفوار

تُجرى في الساعات الحالية مجهودات لتنسيق سفر طائرتين لمشجعي منتخب مصر إلى الكاميرون، لمؤازرة الفراعنة ضد منتخب البلد المستضيف في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن السفير المصري في الكاميرون مدحت المليجي يرتب لاجتماع مع وزارة الداخلية الكاميرونية، لتنسيق الأمور بشكل تام قبل سفر الطائرتين.

وفي المباريات السابقة في كأس الأمم الإفريقية، كانت طائرة واحدة فقط تقل مشجعي منتخب مصر لحضور المباراة، ولكن من المنتظر أن تسافر طائرتين إلى الكاميرون قبل المواجهة المصيرية ضد الأسود غير المروضة.

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منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

الكاميرون مصر كأس أمم إفريقيا
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