قائمة الزمالك - غياب رزاق سيسيه وحازم إمام.. وعودة روقا

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن قائمة الفريق التي ستواجه طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية.

ويختتم الزمالك مشاركته في كأس الرابطة المصرية بمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وشهدت القائمة غياب رزاق سيسيه وحازم إمام، بينما يتواجد محمد أشرف روقا الذي غاب عن المباراة الماضية بعد فشل صفقة انتقاله إلى الإسماعيلي.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: محمد عواد - السيد عطية

الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - محمد طارق

الوسط: محمود عبد الرازق شيكابالا - محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - ماجد هاني - سيد محمد عبد الله - سيف جعفر

الهجوم: حسام أشرف - يوسف أسامة - عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الخامس في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.