جناح المغرب: انتهت رحلتنا في أمم إفريقيا.. وسنعود أقوى

الإثنين، 31 يناير 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك المغرب - أمم إفريقيا

تأسف زكريا أبو خلال مهاجم منتخب المغرب على توديع بطولة أمم إفريقيا على يد منتخب مصر، ووعد بعودة أقوى لأسود الأطلس في المناسبات المقبلة.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال أبو خلال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "للأسف هذه كانت نهاية مشوارنا في كأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف "أريد أن أقول شكراً لكل المغاربة على دعمهم، لقد كان هذا الشعور مذهلاً".

وواصل "أعطيت كل شيء خلال البطولة ولعبت بقلبي".

وأتم جناح ألكمار الهولندي "سنعود أقوى إن شاء الله".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

المغرب زكريا أبو خلال مصر كأس الأمم الإفريقية
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