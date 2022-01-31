جناح المغرب: انتهت رحلتنا في أمم إفريقيا.. وسنعود أقوى

تأسف زكريا أبو خلال مهاجم منتخب المغرب على توديع بطولة أمم إفريقيا على يد منتخب مصر، ووعد بعودة أقوى لأسود الأطلس في المناسبات المقبلة.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال أبو خلال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "للأسف هذه كانت نهاية مشوارنا في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "أريد أن أقول شكراً لكل المغاربة على دعمهم، لقد كان هذا الشعور مذهلاً".

وواصل "أعطيت كل شيء خلال البطولة ولعبت بقلبي".

وأتم جناح ألكمار الهولندي "سنعود أقوى إن شاء الله".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

video:1

"الأمر الذي يسعدنا هو التفاف الناس حول منتخب مصر سواء الإعلام والجمهور".



"الروح الحمد لله موجودة دائما. أنتم معنا هنا وترون إلى أي درجة الظروف صعبة".



ضياء السيد يتحدث عقب التأهل للمربع الذهبي ويكشف ما وراء تصريحاته المسربة🗣️#TeamEgypt pic.twitter.com/EywRTWff94 — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.