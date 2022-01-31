بعد رحيله عن الاتفاق.. أزارو ينضم إلى عجمان الإماراتي
الإثنين، 31 يناير 2022 - 12:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي عجمان الإماراتي في بيان رسمي عن ضم وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي والأهلي الأسبق.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
وأشار النادي في بيانه إلى أن أزارو قد وقع على عقود انضمامه في صفقة انتقال حر.
وكان نادي الاتفاق قد أعلن قبل أيام التوقيع مع أزارو على مخالصة مالية مقابل رحيله عن النادي.
كما أعلن الاتفاق التعاقد مع يوسف نياكاتي قادما من الاتحاد كبديل لأزارو بعد رحيله عن الفريق.
عجمان هو النادي الثاني الذي ينضم إليه أزارو بعد رحيله عن الأهلي.
وشارك أزارو بقميص الاتفاق في 51 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هداف وصناعة 6 آخرين.
ويحتل عجمان المركز الـ 11 في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة بعد خوض 13 جولة.
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