بعد رحيله عن الاتفاق.. أزارو ينضم إلى عجمان الإماراتي

أعلن نادي عجمان الإماراتي في بيان رسمي عن ضم وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي والأهلي الأسبق.

وليد أزارو النادي : الاتفاق عجمان

وأشار النادي في بيانه إلى أن أزارو قد وقع على عقود انضمامه في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن قبل أيام التوقيع مع أزارو على مخالصة مالية مقابل رحيله عن النادي.

كما أعلن الاتفاق التعاقد مع يوسف نياكاتي قادما من الاتحاد كبديل لأزارو بعد رحيله عن الفريق.

عجمان هو النادي الثاني الذي ينضم إليه أزارو بعد رحيله عن الأهلي.

وشارك أزارو بقميص الاتفاق في 51 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هداف وصناعة 6 آخرين.

ويحتل عجمان المركز الـ 11 في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة بعد خوض 13 جولة.