في الجول يكشف – رد منتخب مصر على مناوشات ما بعد مواجهة المغرب.. وخطوات كاف

الإثنين، 31 يناير 2022 - 12:25

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

مناوشات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب

شدد مصدر بجهاز منتخب مصر أن ما حدث بعد مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، لا يعد إلا "مناوشات بسيطة" نتيجة الشحن الزائد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما حدث في ممر خلع الملابس مناوشات بسيطة للغاية نتيجة الشحن الزائد للمباراة. تم الفصل بيننا وبين منتخب المغرب على الفور".

وأوضح "تمت المصالحة بيننا في النهاية وانصرف الطرفان من الملعب".

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وأكد "الأمر بسيط ونرفض الحديث عن وجود أزمة أو ما يستحق الشكوى أو التحقيق، وعلاقتنا بأشقائنا في المغرب فوق نطاق المزايدة أو الاستغلال".

وفي المقابل، علم FilGoal.com أن التقارير الخاصة بالمباراة، خاصة تقريري المنسق العام للمباراة والمنسق الأمني، يتم تحويلهما بشكل أوتوماتيكي إلى اللجنة المنظمة للبطولة، التي من المنتظر أن تجتمع خلال الساعات المقبلة كما هي العادة بعد نهاية كل دور من أدوار البطولة، لاتخاذ القرارات الخاصة بالمناوشات التي حدثت بعد المباراة.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

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