مصدر بـ جهاز المنتخب لـ في الجول: أبو جبل لديه فرصة في أن يكون موجودا ضد الكاميرون

الإثنين، 31 يناير 2022 - 11:59

كتب : أحمد الخولي

محمد أبو جبل مع منتخب مصر أمام المغرب

كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، عن وجود فرصة جيدة لجاهزية محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة، للتواجد أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وخرج أبو جبل مصابا من مباراة المغرب في ربع النهائي، التي تألق فيها وقام بتصد رائع أمام رومان غانم سايس تسبب في إصابته.

ولكن حسبما أكد المصدر، فإن أبو جبل لديه فرصة جيدة في أن يكون جاهزا للمشاركة ضد الكاميرون.

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وخرج أبو جبل من مباراة المغرب، وشارك بدلا منه محمد صبحي الذي ذاد عن مرمى الفراعنة.

وكان محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب قد أصيب ضد كوت ديفوار في ثمن النهائي.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

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