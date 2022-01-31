مهاجم المغرب: لم أشعر بمثل هذا الألم طوال مسيرتي الكروية

الإثنين، 31 يناير 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بالهدف أمام المغرب

أوضح طارق تيسودالي مهاجم منتخب المغرب أن خسارة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مصر تسببت في ألم لن ينساه.

وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي أمم إفريقيا وتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي.

وقال طارق عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم أشعر بمثل هذا الألم بعد خسارة طوال مسيرتي الكروية".

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وأضاف في رسالة للجماهير المغربية "أعطيت كل شيء في كل ثانية لجعلكم فخورين".

وأكمل "أريد أن أعتذر للمغاربة إذا خيبت ظنكم.. أحبكم من كل قلبي".

وأتم مهاجم جينت البلجيكي "مقدار الحب الذي شعرت به من الجماهير المغربية لا يوصف".

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

ويلعب المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

مصر المغرب طارق تيسودالي
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