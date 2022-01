أوباميانج يصل إلى برشلونة

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن وجود مفاوضات متقدمة بين برشلونة وأرسنال من أجل إستعارة بيير بيتر أوباميانج قبل غلق باب الانتقالات منتصف ليل اليوم.

وفقا لسكاي فإن الناديان لم يصلا إلى اتفاق نهائي بعد ولكن يوجد ثقة متزايدة في إنهاء الصفقة مساء اليوم.

برشلونة عرض على أرسنال التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع عدم وضع خيار الشراء وهو ما وافق عليه أرسنال ولكن المحادثات جارية حاليا حول النسبة التي سيغطيها برشلونة من راتب اللاعب.

أوباميانج يعد هو الخيار الثاني لبرشلونة بعد ألفارو موراتا بعد أن فشلت المفاوضات لضمه من يوفنتوس حسب المتداول بعد رفض أتليتكو مدريد لقطع إعارته.

ويبحث أرسنال عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي بدأ بسحب شارة القيادة منه قبل استبعاده نهائيا من المشاركة في المباريات.

وشارك أوباميانج مع أرسنال منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

وفي آخر تطورات هذه الصفقة، كشف الصجفي جيرارد روميو عن وصول أوباميانج إلى مدينة برشلونة.

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. 🔴🛩 #FCB

It only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0