في الجول يكشف – 3 أسباب وراء موافقة تريزيجيه على اللعب لـ إسطنبول باشاك شهير

وقفت 3 أسباب خلف موافقة محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر وأستون فيلا، على الانتقال إلى إسطنبول باشاك شهير التركي هذا الشتاء.

وعلم FilGoal.com أن السبب الأول وراء موافقة تريزيجيه هو قصر مدة الإعارة التي ستكون لحوالي 3 أشهر فقط، حتى مايو المقبل، وقت نهاية الموسم في تركيا، ما يعني عدم غياب اللاعب عن أجواء الدوري الإنجليزي إلا لنهاية الموسم فقط.

وكذلك، ينظر تريزيجيه لفرصة المشاركة في 15 مباراة مع باشاك شهير كأمر هام لاستعادة مستواه بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، في أبريل الماضي، والتي لم يعد منها إلا مؤخرا.

أما السبب الثالث، هو رؤية تريزيجيه حسبما علم FilGoal.com أن تركيا تُعتبر محطة مهمة له لاستعادة الأضواء في أوروبا لينال متابعة أندية الدوريات الكبرى.

وتألق تريزيجيه في تخطي منتخب مصر لنظيره المغربي في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا، وسجل هدف الانتصار في الوقت الإضافي.

أعلن جوكسل جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير التركي ضم محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر من أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وقال جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير لموقع إن تي في سبور التركي: "اتفقنا مع أستون فيلا بالحصول على محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة، سينضم إلى الفريق قريبا".

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وانتقل تريزيجيه -27 عاما- إلى قاسم باشا من أندرلخت مقابل مليوني يورو، وانتقل إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

ويحتل باشاك شهير المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة.

وحال فوز باشاك شهير بالمباراة المؤجلة يرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.

وسجل تريزيجيه سبعة أهداف وصنع 2 آخرين في 41 مباراة في موسمه الأول، بينما سجل هدفين وصنع مثلهما في 22 مباراة الموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه في 11 دقيقة فقط هذا الموسم بسبب عودته من إصابة بالرباط الصليبي.