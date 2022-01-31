مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إغلاق باب انتقال محمد فخري لـ المريخ السوداني

الإثنين، 31 يناير 2022 - 11:02

كتب : أحمد الخولي

محمد فخري مع الأهلي أمام المقاولون العرب

كشف مصدر بالأهلي، عن إغلاق النادي لباب انتقال صانع ألعابه الشاب محمد فخري للمريخ السوداني.

محمد فخري

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى موافقة الأحمر على انتقال فخري لمنافس الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

ولكن مصدر مطلع بالأهلي أوضح لـ FilGoal.com: "تم إغلاق ذلك الباب. فخري لن يرحل للمريخ السوداني".

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ولعب فخري الموسم الماضي معارا للبنك الأهلي وشارك معه في 7 مباريات في الدوري.

قبل أن يعود للأحمر مطلع هذا الموسم ويشارك في مباريات كأس الرابطة.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى الأهلي قادما من غزل المحلة منذ 3 أعوام.

محمد فخري الأهلي المريخ السوداني
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