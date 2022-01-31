مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إغلاق باب انتقال محمد فخري لـ المريخ السوداني
الإثنين، 31 يناير 2022 - 11:02
كتب : أحمد الخولي
كشف مصدر بالأهلي، عن إغلاق النادي لباب انتقال صانع ألعابه الشاب محمد فخري للمريخ السوداني.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى موافقة الأحمر على انتقال فخري لمنافس الأهلي في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.
ولكن مصدر مطلع بالأهلي أوضح لـ FilGoal.com: "تم إغلاق ذلك الباب. فخري لن يرحل للمريخ السوداني".
ولعب فخري الموسم الماضي معارا للبنك الأهلي وشارك معه في 7 مباريات في الدوري.
قبل أن يعود للأحمر مطلع هذا الموسم ويشارك في مباريات كأس الرابطة.
صاحب الـ22 عاما انضم إلى الأهلي قادما من غزل المحلة منذ 3 أعوام.
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: أوباميانج يقترب من برشلونة 23 دقيقة | ميركاتو