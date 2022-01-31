سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: ندرس مع المنتخب تغيير مقر الإقامة.. ولا قلق من المسحات

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، عن اتجاه لتغيير مقر إقامة منتخب مصر في ياوندي قبل خوض مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد الدولة المستضيفة، الكاميرون، مشددا أنه "لا قلق من المسحات" قبل مواجهة الأسود غير المروضة.

وقال المليجي لـ FilGoal.com: "ندرس مع اتحاد الكرة وجهاز المنتخب تغيير مكان إقامة الفريق بالرغم من قربه من ملعب أوليمبي، لكن تواضع قدراته وشكوى البعثة منه قد يقربنا من الرحيل".

وأوضح "أفضل بديل هو الفندق الذي كان يقيم فيه منتخب المغرب، بجانب فنادق أخرى جيدة في ياوندي حيث أصبح هناك أماكن شاغرة مع وصول البطولة لنصف النهائي".

وفي إطار آخر، لا يقلق المليجي من حدوث أي تلاعب في المسحات قبل مواجهة الكاميرون.

وقال المليجي: "لدينا ثقة في موضوع المسحات، لعدة أسباب، لأن منتخب مصر يمتلك المعدات والأجهزة والإمكانيات، ويقوم بعمل مسحات ذاتية أولا بأول، كما نتعامل مع معامل خارجية".

وشدد "المعمل الرسمي للبطولة يخضع لرقابة دولية، وكاف يشرف عليه بشكل كامل ومستقل، ولا يوجد أي تدخل من الكاميرون".

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"كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم، ومبروك لكل الشعب المصري".



"حتى الآن لم نحقق أي شيء، وإن شاء الله نفرح بالتتويج بالبطولة".



تصريحات وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا 🗣️#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/1Zr4ns3L1R — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

وأتم المليجي: "ننسق أولا مع القاهرة ما يخص الجماهير قبل الاتفاق مع الجانب الكاميروني على تفاصيل الحضور والتأمين لمباراة يوم الخميس المقبل".

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، وتأهل إلى نصف النهائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف النهائي.