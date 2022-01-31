خبر في الجول – الأهلي يستعيد شوبير ومغربي قبل مونديال الأندية.. وتطورات موقف ديانج ومعلول

الإثنين، 31 يناير 2022 - 10:29

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير مع الأهلي أمام المقاولون العرب

استعاد الأهلي حارسه مصطفى شوبير، ومدافعه محمد مغربي، بعد ثبوت خطأ في آخر مسحة، وسلبية مسحتهما الأخيرة قبل سفر بعثة الفريق إلى أبو ظبي لخوض غمار كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، وصل أليو ديانج للقاهرة منذ ساعات وخضع لمسحة وسيسافر رفقة البعثة الرسمية خلال الساعات المقبلة بعد نهاية مشوار مالي في كأس أمم إفريقيا.

أما علي معلول، فسيقابل البعثة في الإمارات خلال 24 ساعة حسبما علم FilGoal.com، بعد نهاية مشوار تونس في كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – مسحة لتحديد موعد سفر رباعي الأهلي المصاب بـ كورونا إلى الإمارات الأهلي يستعيد محمد عبد المنعم من فيوتشر شوبير يعلن عودة محمد عبد المنعم لـ الأهلي

وبهذا الشكل، تضم البعثة خالد مرتجي رئيسا، وحسام غالي كعضو مجلس إدارة، وطارق قنديل بصفته رئيس لجنة العضويات بجانب مهامه التسويقية لهذا الملف في دبي، بجانب سفر محمد شوقي عضو المجلس كذلك.

وسيلتحق رئيس النادي محمود الخطيب بالبعثة فور انتهاء فحوصاته الطبية، لكنه لن يكون معها في مقر الإقامة.

وفي المقابل، مازال عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني، مسحته إيجابية، وسيجرى له مسحة جديدة خلال 48 ساعة، على أمل تحولها لسلبية ولحاقهم بمباراة مونتيري يوم 5 فبراير.

الأهلي مصطفى شوبير
نرشح لكم
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إغلاق باب انتقال محمد فخري لـ المريخ السوداني موسيماني: سأبقى.. أريد ترك بصمة ولو صغيرة بعد إنجازات جوزيه مواعيد مباريات اليوم 31 يناير 2022.. يوم حاسم في كأس الرابطة الحضري: الجميع جاهز لحماية عرين مصر.. لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%
أخر الأخبار
مسألة وقت.. زكريا يجري الكشف الطبي في يوفنتوس دقيقة | ميركاتو
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إغلاق باب انتقال محمد فخري لـ المريخ السوداني 10 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لامبارد يوافق على تدريب إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيماني: سأبقى.. أريد ترك بصمة ولو صغيرة بعد إنجازات جوزيه 17 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 31 يناير 2022.. يوم حاسم في كأس الرابطة 19 دقيقة | مصر
إريكسن يعود إلى كرة القدم عبر بوابة برينتفورد 22 دقيقة | ميركاتو
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: ندرس مع المنتخب تغيير مقر الإقامة.. ولا قلق من المسحات 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – الأهلي يستعيد شوبير ومغربي قبل مونديال الأندية.. وتطورات موقف ديانج ومعلول 43 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي