خبر في الجول – الأهلي يستعيد شوبير ومغربي قبل مونديال الأندية.. وتطورات موقف ديانج ومعلول

استعاد الأهلي حارسه مصطفى شوبير، ومدافعه محمد مغربي، بعد ثبوت خطأ في آخر مسحة، وسلبية مسحتهما الأخيرة قبل سفر بعثة الفريق إلى أبو ظبي لخوض غمار كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، وصل أليو ديانج للقاهرة منذ ساعات وخضع لمسحة وسيسافر رفقة البعثة الرسمية خلال الساعات المقبلة بعد نهاية مشوار مالي في كأس أمم إفريقيا.

أما علي معلول، فسيقابل البعثة في الإمارات خلال 24 ساعة حسبما علم FilGoal.com، بعد نهاية مشوار تونس في كأس أمم إفريقيا.

وبهذا الشكل، تضم البعثة خالد مرتجي رئيسا، وحسام غالي كعضو مجلس إدارة، وطارق قنديل بصفته رئيس لجنة العضويات بجانب مهامه التسويقية لهذا الملف في دبي، بجانب سفر محمد شوقي عضو المجلس كذلك.

وسيلتحق رئيس النادي محمود الخطيب بالبعثة فور انتهاء فحوصاته الطبية، لكنه لن يكون معها في مقر الإقامة.

وفي المقابل، مازال عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني، مسحته إيجابية، وسيجرى له مسحة جديدة خلال 48 ساعة، على أمل تحولها لسلبية ولحاقهم بمباراة مونتيري يوم 5 فبراير.