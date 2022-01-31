أمم إفريقيا - وائل جمعة: لم نحقق شيئا بعد.. وهذا ما حدث مع الحكم

الإثنين، 31 يناير 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

وائل جمعة منتخب مصر

أبدى وائل جمعة مدير منتخب مصر سعادته بفوز الفريق على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال جمعة في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "أهنئ الشعب المصري كله. الروح التي لعب بها الفريق أهم من الفوز. الروح والأداء والإصرار من كل اللاعبين كانت أمور رائعة".

وأضاف "كل من شارك أدى وقدم دوره بشكل ممتاز للغاية".

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وأوضح "نقول للاعبين أننا لم نحقق شيئا بعد. وصلنا إلى الدور قبل النهائي وبإذن الله سنفرح جميعا بعد الفوز باللقب".

وتابع "بالتأكيد مررنا بتجارب مشابهة وهذا صعب علينا لأننا نملك لاعبين يشاركون للمرة الأولى في كأس أمم إفريقيا".

وواصل وائل جمعة "كل الأجهزة بالكامل تقوم بجهد كبير للغاية. الحمد لله على الفوز اليوم ونعدكم بالأفضل إن شاء الله".

وعن سبب إرهاق صوته وما إذا كان الأمر متعلقا بنقاشه مع حكم المباراة قال: "لم يحدث شيء مع الحكم".

وأردف "الحكم حجمنا كثيرا وقارن حالات منتخب المغرب بحالات منتخب مصر، ولكن الروح والأداء المميز قادانا للانتصار".

واختتم "نعد الجماهير باللعب بنفس الأداء والروح، حيث تبقى أمامنا خطوتان فقط للفوز باللقب".

وتغلب منتخب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي لربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وضرب الفراعنة موعدا ناريا مع الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس الثالث من فبراير المقبل على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي.

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