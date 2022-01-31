محمد صبحي يكشف تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب

الإثنين، 31 يناير 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمد صبحي

كشف محمد صبحي حارس منتخب مصر عن تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب.

مصر فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

المباراة شهدت إصابة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر قبل نهاية الوقت الأصلي، ثم شارك محمد صبحي في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

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وقال محمد صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "الجهاز الفني طلب مني اللعب على المضمون وألا ألجأ إلى الصعب. شاركت وفعلت هذا، وكرمني الله بالفوز".

وأضاف "الحكام صعبوا المباراة علينا، لكن اللاعبين كانوا رجال. قدمنا أفضل ما لدينا وخرجنا منتصرين، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

مشاركة صبحي أمام المغرب كانت المشاركة الدولية الأولى لصاحب الـ22 عاما رفقة منتخب مصر، بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا للشباب، والتواجد في قائمة المنتخب لـ أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

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