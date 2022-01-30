علام: صلاح أبلغني بعدم التفكير في المكافآت والتركيز على اللعب باسم مصر.. وتغلبنا على الصعاب

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك المغرب - أمم إفريقيا

أشاد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأداء لاعبي المنتخب والتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في التأهل لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "مبروك لمصر الفوز وإن شاء الله نتأهل إلى النهائي، اللاعبون كانوا رجالا".

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وكشف "تحدثت مع محمد صلاح نيابة عن باقي اللاعبين وباركت له وأبلغته بسعادة الجميع بمستواهم وما قدموه، ووفقهم الله بسبب بذل قصارى جهدهم".

وأوضح رئيس اتحاد الكرة "منتخب المغرب فريق قوي جدا ومن الفرق التي نحترمها بالتأكيد، كيروش وعدنا بالتركيز في مباراة مباراة حتى الوصول للنهائية".

واضاف علام "كيروش أوضح لنا منذ البداية تركيزه على خوض سبع مباريات وهو ما يعني التأهل للمربع الذهبي والوصول للنهائي".

وشدد "بالتأكيد مواجهة المغرب قوية وظهر إصرار اللاعبين ومباراة كوت ديفوار أيضا كانت صعبة".

وبالحديث عن أداء التحكيم في اللقاء أجاب "لم نتعود الحديث عن الحكام ولكننا سعداء بأبنائنا بتخطي كافة الصعاب في المباراة، ونبدأ التركيز على مواجهة الكاميرون".

وتابع "بالتأكيد علينا دعم اللاعبين معنويا وماليا، وأبلغني محمد صلاح أنهم لا يفكرون في المكافآت نهائيا والتركيز فقط على اللعب باسم مصر".

وواصل رئيس اتحاد الكرة المصري "الحمد لله أخر مباراتين ظهرنا بشكل جيد نتيجة وأداء وكل اللاعبين على قلب رجل واحد".

واختتم جمال علام تصريحاته "المصابون أجروا أشعة وننتظر نتائجها وإن شاء الله يتم تجهيز من يمكنه اللحاق بمواجهة الكاميرون".

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