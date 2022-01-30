خبر في الجول – مسحة لتحديد موعد سفر رباعي الأهلي المصاب بـ كورونا إلى الإمارات

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:29

كتب : حسام نور الدين

مصطفى شوبير مع الأهلي أمام المقاولون العرب

خضع رباعي النادي الأهلي عمرو محب، ومحمد مغربي، ومصطفى شوبير، ومحمد ياسر، إلى مسحة جديدة لتحديد موعد سفرهم إلى الإمارت.

الأهلي يسافر عصر غد الإثنين إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الرباعي خضع إلى مسحة جديدة اليوم الأحد بعد إيجابية مسحتهم الأولى، وينتظر مسؤولو الأهلي نتيجته.

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وإذا تحولت عينة أيا منهم إلى سلبية، سيسافر رفقة البعثة المسافرة عصر غدا إلى الإمارات.

أما إذا استمرت إيجابية المسحة، فسيخضعون إلى مسحات دورية ليسافروا فور شفاءهم وتحول المسحات إلى سلبية.

الأهلي يواجه مونتيري يوم السبت المقبل في المباراة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية الأهلي مصطفى شوبير
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