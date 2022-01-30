المقاولون لـ في الجول: نجحنا في ضم أحمد علي من الاتحاد السكندري

أعلن محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة عن انضمام أحمد علي مهاجم نادي الاتحاد السكندري لذئاب الجبل.

وتمت الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بحسب ما ذكره عادل لـFilGoal.com.

وتعد صفقة أحمد علي هي الثالثة للمقاولون في سوق الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك بعد ضم محمود عزت من سموحة على سبيل الإعارة ومحمود عبد العزيز من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وستكون هذه هي ثاني مرة يرتدي فيها أحمد علي قميص المقاولون بعدما ارتداه من 2016 لـ2019 قبل رحيله صوب بيراميدز.

وشارك أحمد علي مع الاتحاد في سبع مباريات في الدوري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وفي كأس الرابطة شارك أحمد علي في مباراة وحيدة كبديل ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط.