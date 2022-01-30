مؤتمر محمد صلاح: لا يمكن التنبؤ بأي مباراة.. علينا التركيز فقط على الكاميرون

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

احتفال صلاح بالفوز على المغرب

يرى محمد صلاح نجم منتخب مصر بأن المباريات في كأس أمم إفريقيا لا يمكن التنبؤ بها.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، وتأهل إلى نصف النهائي.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد بأن البطولة صعبة، وكل الفرق عانت. رأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول، والسنغال تأهلت من دور المجموعات بتسجيل هدف واحد".

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وأضاف "نيجيريا أيضا كانت الأفضل في دور المجموعات لكنها ودعت البطولة مبكرا في الدور التالي. بالتالي لا يمكنك توقع أي مباراة، لذلك علينا التركيز فقط على مباراتنا المقبلة أمام الكاميرون".

صلاح أتبع "اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم. أعطوا كل ما باستطاعتهم في كل مباراة، وأتمنى أن نستمر في الانتصارات".

واستمر "أعتقد بأن المباراة كانت صعبة ولكننا فزنا بها. لدينا لاعبين شباب، ولذلك سنواصل التقدم للأمام. نحن سعداء لأجل شعب مصر، والآن لدينا مباراة صعبة ضد الأسود غير المروضة".

قائد المنتخب أتم "هدفنا هو إسعاد الشعب المصري. نحن بخير بدنيا ولكن يجب أن نتعافى ذهنيا أيضا".

محمد صلاح سجل هدفا وصنع آخر في فوز مصر على المغرب في ربع النهائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف النهائي.

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