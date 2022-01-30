الأسود تفترس الأفيال الوطنية

الأحد، 30 يناير 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

السنغال 3-1 غينيا الاستوائية

تغلب منتخب السنغال على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ختام ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

سجل لمنتخب السنغال كل من فامارا دييديو في الدقيقة 28 وشيخو كوياتي في الدقيقة 68 وإسماعيلا سار في الدقيقة 79، بينما سجل جانيك بويلا هدف منتخب غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 57.

بذلك يتأهل منتخب السنغال الملقب بأسود التيرانجا للدور النصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد 1990 و2002 و2006 و2019، بينما انتهت مغامرة منتخب غينيا الاستوائية الملقب بالأفيال الوطنية.

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حتى يأتي الهدف

البداية أتت في الدقيقة 3 بتسديدة غينية أولى في المباراة من إيبان سالفادور تعلو العارضة، فيما هدأت حدة المحاولات لبعض الوقت.

وفي الدقيقة 21 سدد فامارا دييديو مهاجم السنغال كرة تصدى لها جيسوس أونو حارس غينيا.

وسجل منتخب السنغال أول أهداف المباراة في الدقيقة 28 بتوقيع فامارا دييديو، بعد تمريرة بينية رائعة تلقاها من ساديو ماني ليودع الكرة على يمين الحارس أونو.

جدل وتعادل

طالب منتخب غينيا الاستوائية بركلة جزاء عقب لمسة يد ضد كاليدو كوليبالي في الدقيقة 49، ليراجعها الحكم بتقنية الفيديو، ولكنه رفض احتسابها في النهاية.

وسريعا تعادل جانيك بويلا في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من بابلو جانيت أنهاها في شباك أسود التيرانجا، ليجري أليو سيسيه مدرب السنغال تبديله الأول بنزول إسماعيلا سار بدلا من بولاي ديا.

وفي الدقيقة 62 أطلق بابي جيي تسديدة خطيرة مرت بجوار القائم.

البديل الذهبي

أجرى سيسيه تبديلين في الدقيقة 65 بنزول شيخو كوياتي وبامبا ديينج بدلا من بابي جيي وفامارا دييديو.

وسرعان ما سجل كوياتي هدف التقدم في الدقيقة 68، من متابعة للكرة في الشباك.

أجرى منتخب غينيا الاستوائية تبديلا في الدقيقة 72 بنزول فيديريكو بيكورو بدلا من بابلو جانيت، ولكن سرعان ما أسدل إسماعيلا سار الستار على هذه المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 79.

وتوالت التغييرات في نهاية المباراة ، حيث حل بيدرو أسو وسانتياجو إنيمي وأليكس بالبوا بدلا من إميليو نسو وباسيلو ندونج وجوزيه ماشين في صفوف غينيا، بينما كاد إستيبان أوبيانج أن يقلص الفارق بتسديدة تصدى لها ميندي في الدقيقة 86.

بذلك يتأهل منتخب السنغال لمواجهة بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على ملعب أحمد أهيدجو يوم الأربعاء الثاني من فبراير.

على الناحية الأخرى يلتقي منتخب مصر بالبلد المضيف الكاميرون يوم الخميس الثالث من فبراير لتحديد طرفي النهائي.

السنغال غينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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