سيطرة كاميرونية.. جدول ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2021

انتهت مباريات الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأصبح فينسينت أبو بكر أول لاعب يسجل 6 أهداف أو أكثر في أمم إفريقيا منذ الثنائي حسام حسن وبيني مكارثي في 1998.

أبو بكر هو سادس لاعب يسجل 6 أهداف في نسخة واحدة في أمم إفريقيا بعد حسن الشاذلي ولوران بوكو ونداي مولامبا وحسام حسن وبيني مكارثي.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية دور المجموعات.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 6 أهداف

توكي إيكامبي - الكاميرون - 5 أهداف

جابادينهو مهانجو - مالاوي - ثلاثة أهداف

إبراهيما كوني - مالي - ثلاثة أهداف

سفيان بوفال - المغرب - ثلاثة أهداف

محمد صلاح - مصر - هدفان

أشرف حكيمي - المغرب - هدفان

ساديو ماني - السنغال - هدفان

موسى بارو - جامبيا - هدفان

وهبي الخزري - تونس- هدفان

أبيلي جالو - جامبيا - هدفان

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

أحمد مغني - جزر القمر - هدفان

جيم ألفينيا - الجابون - هدفان