أمم إفريقيا - تعرف على موعد مباراتي نصف النهائي.. والقنوات الناقلة
الأحد، 30 يناير 2022 - 22:50
كتب : FilGoal
انتهى الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.
وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
وتواجد المنتخب المصري في نصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.
وتخطى المنتخب الكاميروني نظيره الجامبي بهدفين دون رد.
وفاز منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف دون رد.
وانتصر منتخب السنغال على غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ويواجه منتخب السنغال نظيره بوركينا فاسو الأربعاء 2 فبراير في تمام الساعة 9:00 مساء.
ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير في تمام الساعة 9:00 مساء.
وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 المباراتين.
نرشح لكم
محمد صبحي يكشف تعليمات الجهاز الفني قبل مشاركته أمام المغرب الحضري: الجميع جاهز لحماية عرين مصر.. لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100% علام: صلاح أبلغني بعدم التفكير في المكافآت والتركيز على اللعب باسم مصر.. وتغلبنا على الصعاب مؤتمر محمد صلاح: لا يمكن التنبؤ بأي مباراة.. علينا التركيز فقط على الكاميرون