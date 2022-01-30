أمم إفريقيا - تعرف على موعد مباراتي نصف النهائي.. والقنوات الناقلة

انتهى الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وتواجد المنتخب المصري في نصف النهائي بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وتخطى المنتخب الكاميروني نظيره الجامبي بهدفين دون رد.

وفاز منتخب بوركينا فاسو على تونس بهدف دون رد.

وانتصر منتخب السنغال على غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه منتخب السنغال نظيره بوركينا فاسو الأربعاء 2 فبراير في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 المباراتين.