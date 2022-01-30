ياسين بونو: التفاصيل رجحت كفة مصر أمامنا.. سنصالح الجماهير ببلوغ كأس العالم

الأحد، 30 يناير 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

ياسين بونو - مواجهة المغرب ضد مصر في أمم إفريقيا

يرى ياسين بونو حارس منتخب المغرب بأن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في فوز منتخب مصر.

مصر فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال ياسين بونو في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "التفاصيل الصغيرة أهدت الفوز لـ مصر. أشكر اللاعبين على الأداء، وسنحاول مصالحة الجماهير المغربية أمام الكونغو بالتأهل إلى كأس العالم".

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وأضاف "سنحاول التحسن في الفترة المقبلة قبل المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وأتم "هذه كرة القدم، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. سجلوا الهدف من مرتدة مباغتة. سنحاول مصالحة الجماهير المغربية أمام الكونغو".

ويلتقي منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية في شهر مارس المقبل، بالمرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم.

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