رئيس باشاك شهير التركي يعلن ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة

أعلن جوكسل جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير التركي ضم محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر من أستون فيلا على سبيل الإعارة.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا إسطنبول باشاك شهير

ويلعب تريزيجيه حاليا مع المنتخب المصري الذي تأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.

وسجل تريزيجيه هدفا في فوز مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي، وأحرز النجم المصري هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الأول الإضافي.

وقال جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير لموقع إن تي في سبور التركي: "اتفقنا مع أستون فيلا بالحصول على محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة، سينضم إلى الفريق قريبا".

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وانتقل تريزيجيه -27 عاما- إلى قاسم باشا من أندرلخت مقابل مليوني يورو، وانتقل إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

ويحتل باشاك شهير المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة.

وحال فوز باشاك شهير بالمباراة المؤجلة يرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.

وسجل تريزيجيه سبعة أهداف وصنع 2 آخرين في 41 مباراة في موسمه الأول، بينما سجل هدفين وصنع مثلهما في 22 مباراة الموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه في 11 دقيقة فقط هذا الموسم بسبب عودته من إصابة بالرباط الصليبي.