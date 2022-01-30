رئيس باشاك شهير التركي يعلن ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة

الأحد، 30 يناير 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بالهدف أمام المغرب

أعلن جوكسل جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير التركي ضم محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر من أستون فيلا على سبيل الإعارة.

ويلعب تريزيجيه حاليا مع المنتخب المصري الذي تأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.

وسجل تريزيجيه هدفا في فوز مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي، وأحرز النجم المصري هدف الفوز في الدقيقة 100 من الشوط الأول الإضافي.

أخبار متعلقة
"هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي مدرب المغرب يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر قائد المغرب: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. قدمنا كل ما لدينا أمام مصر

وقال جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير لموقع إن تي في سبور التركي: "اتفقنا مع أستون فيلا بالحصول على محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة، سينضم إلى الفريق قريبا".

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وانتقل تريزيجيه -27 عاما- إلى قاسم باشا من أندرلخت مقابل مليوني يورو، وانتقل إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

ويحتل باشاك شهير المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة.

وحال فوز باشاك شهير بالمباراة المؤجلة يرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.

وسجل تريزيجيه سبعة أهداف وصنع 2 آخرين في 41 مباراة في موسمه الأول، بينما سجل هدفين وصنع مثلهما في 22 مباراة الموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه في 11 دقيقة فقط هذا الموسم بسبب عودته من إصابة بالرباط الصليبي.

منتخب مصر مصر تريزيجيه باشاك شهير
نرشح لكم
مصطفى فتحي: تنازلي عن مستحقاتي لـ الزمالك ليس رغبة في الرحيل بل حبا في النادي وزارة التعليم العالي تحقق في انتحال أحد الأشخاص صفة مصطفى محمد لأداء الامتحانات.. واعتراف جيلبرتو سيلفا: صلاح سيستمر مع ليفربول.. وهذا ما انتظره من النني في أرسنال هندرسون: محمد صلاح لن يكون سعيدا لأنه ليس هنا ليسدد ركلات الجزاء
أخر الأخبار
جدول ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2021 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - تعرف على موعد مباراتي نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ياسين بونو: التفاصيل رجحت كفة مصر أمامنا.. سنصالح الجماهير ببلوغ كأس العالم 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رئيس باشاك شهير التركي يعلن ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة 38 دقيقة | المحترفون
الأهلي يستعيد محمد عبد المنعم من فيوتشر 42 دقيقة | الدوري المصري
"هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائد المغرب: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. قدمنا كل ما لدينا أمام مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا