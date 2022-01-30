الأهلي يستعيد محمد عبد المنعم من فيوتشر

استعاد النادي الأهلي استعادة المدافع محمد عبد المنعم من جديد بعد قطع إعارته مع فيوتشر.

وانتقل عبد المنعم على سبيل الإعارة من الأهلي إلى فيوتشر لمدة موسم واحد.

وظهر عبد المنعم بمستوى مميز مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بعد مشاركته في كل مباريات الفراعنة خلال البطولة، 3 منها كأساسي و2 كبديل.

وقال نادي فيوتشر في بيانه الرسمي: "في إطار العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، وافق مجلس إدارة نادي فيوتشر إف سي، على إنهاء إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق وعودته لصفوف الأهلي، كواجب وطني من أجل دعم صفوفه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها الأسبوع المقبل".

وأضاف "وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، على مد إعارة كريم نيدفيد لمدة موسم آخر، وإعارة عبد الرحمن أشرف "مانو" لنادي فيوتشر إف سي حتى نهاية الموسم".

ويستعد الأهلي للعب منافسات كأس العالم للأندية 5 فبراير المقبل بمواجهة مونتيري.

ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا الخميس المقبل 3 فبراير.