منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي

الأحد، 30 يناير 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشخيص إصابتي محمد أبو جبل، وأحمد حجازي لاعبا المنتخب المصري.

وحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، فإن محمد أبو جبل، وأحمد حجازي تعرضا للإصابة في العضلة الضامة.

وسيجري اللاعبان أشعة صباح غد الإثنين لتحديد مدى إصابتهما، ومدة العلاج المتوقعة لهما.

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كان أحمد حجازي ومحمد أبو جبل قد غادرا مباراة مصر مع المغرب للإصابة قبل نهاية الوقت الأصلي.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

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