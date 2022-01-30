منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشخيص إصابتي محمد أبو جبل، وأحمد حجازي لاعبا المنتخب المصري.

وحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، فإن محمد أبو جبل، وأحمد حجازي تعرضا للإصابة في العضلة الضامة.

وسيجري اللاعبان أشعة صباح غد الإثنين لتحديد مدى إصابتهما، ومدة العلاج المتوقعة لهما.

🔴 آشعة لحجازي وأبو جبل 🇪🇬 …⬇️⬇️ يجري كل من أحمد حجازي ومحمد أبو جبل مدافع وحارس مرمى المنتخب الوطني آشعة للتأكد من التشخيص المبدئي لإصابة كل منهما في العضلة الضامة .#EFA pic.twitter.com/zaXVWT4An7 — EFA.eg (@EFA) January 30, 2022

كان أحمد حجازي ومحمد أبو جبل قد غادرا مباراة مصر مع المغرب للإصابة قبل نهاية الوقت الأصلي.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.