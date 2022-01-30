قائد المغرب: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. قدمنا كل ما لدينا أمام مصر

الأحد، 30 يناير 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب - مالاوي

شدد رومان سايس قائد منتخب المغرب على أن فريقه قدم كل ما لديه للفوز على المنتخب المصري، وقدم اعتذاره للشعب المغربي على الهزيمة.

وودع منتخب المغرب أمم إفريقيا 2021 بعد الهزيمة أمام مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال رومان سايس في تصريحات لموقع البطولة بعد نهاية المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، أعتذر للشعب المغربي الذي كان يستحق الأفضل".

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وأضاف "لقد قدمنا أقصى ما لدينا وكنا نرغب في إسعاد الجماهير باللقب ولكن هذه هي كرة القدم".

وأتم "رغم الإقصاء فأنا فخور بجميع اللاعبين بدون استثناء، قدمنا كل ما لدينا وهزيمتنا جاءت بتفاصيل صغيرة".

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

وفي آخر 4 مواجهات بين المنتخبين، نجح المنتخب المصري في الوصول للمباراة النهائية بغض النظر عن نتيجة المباراة

ولم يخسر المنتخب المصري أمام المغرب في آخر 3 مباريات حيث يعود الفوز الأخير للمغرب إلى يونيو 2001 في تصفيات كأس العالم 2002.

ويلعب المنتخب المصري في الدور نصف النهائي مع الكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير.

مصر المغرب أمم إفريقيا
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