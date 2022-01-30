خبر في الجول – انتهاء مشوار الحكام المصريين في كأس أمم إفريقيا

الأحد، 30 يناير 2022 - 21:33

كتب : بسام أبو بكر

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

انتهى مشوار الحكام المصريين المشاركين في كأس أمم إفريقيا بعد تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي البطولة.

محمود البنا، وأمين عمر، ومحمد معروف كانوا حكام ساحة مصريين في البطولة، بجانب محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين، ومحمود عاشور في تقنية الفيديو.

أمين عمر قاد مباراة كاب فيردي وبوركينا فاسو في الدور الأول، وبمعاونة محمود أبو الرجال، ومحمود عاشور كحكم فيديو.

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وقاد محمود البنا مباراة تونس وموريتانيا، بمعاونة محمود أبو الرجالل، وأحمد حسام طه، وأمين عمر، ومحمود عاشور، وأحمد الغندور .

ثم أدار محمد معروف مباراة غينيا الإستوائية مع سيراليون، بمعاونة محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، ومحمود البنا، ومحمود عاشور، وأحمد الغندور.

وأدار أمين عمر مباراة غينيا وجامبيا في دور الـ16، بمعاونة محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، ومحمد معروف، ومحمود عاشور، وأحمد الغندور.

وأخيرا، يتواجد حاليا محمود عاشور كحكم فيديو لمباراة السنغال مع غينيا الاستوائية، بجانب محمود البنا، ومحمود أبو الرجال كحكمين فيديو مساعدين، في نهاية لمشوار الحكام المصريين بأمم إفريقيا.

الآن، انتهى مشوار الحكام المصريين في كأس أمم إفريقيا بسبب تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي، إذ لا يسمح للحكام الذين يتواجد بلادهم في نصف النهائي، لإدارة مباريات في نصف النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون يوم الخميس في نصف النهائي، فيما تلعب بوركينا فاسو مع المتأهل بين السنغال وغينيا الاستوائية.

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