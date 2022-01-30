بعد الخسارة من بوركينا فاسو.. رحيل منذر الكبير عن قيادة تونس

الأحد، 30 يناير 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

منذر الكبير مدرب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء العلاقة التعاقدية مع منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس.

وودع منتخب تونس منافسات أمم إفريقيا في ربع النهائي بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو.

وتولى جلال القادري القيادة الفنية لمنتخب تونس خلفا لمنذر الكبير.

أخبار متعلقة
مهاجم تونس: المنتخب الذي تسبب في خروجنا من أمم إفريقيا ليس صغيرا مدافع تونس: سنغلق صفحة أمم إفريقيا ونفكر في تصفيات كأس العالم أمم إفريقيا - مدرب تونس: الحظ لم يكن حليفنا.. قدمنا كل ما لدينا أمام بوركينا فاسو أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز الجديد رجل مباراة تونس وبوركينا فاسو

وكشف الاتحاد التونسي "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع منذر الكبير وتعيين جلال القادري خلفا له".

وأضاف "نشكر منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب".

وتابع "نتمنى لمنذر الكبير التوفيق في باقي مسيرته التدريبية".

واختتم البيان "كما نتمنى لجلال القادري التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة".

ويستعد منتخب تونس لمواجهة مالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام المباراتين بين منتخبي تونس ومالي في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

أمم إفريقيا تونس
نرشح لكم
ياسين بونو: التفاصيل رجحت كفة مصر أمامنا.. سنصالح الجماهير ببلوغ كأس العالم "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي قائد المغرب: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. قدمنا كل ما لدينا أمام مصر
أخر الأخبار
ياسين بونو: التفاصيل رجحت كفة مصر أمامنا.. سنصالح الجماهير ببلوغ كأس العالم 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رئيس باشاك شهير التركي يعلن ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة 27 دقيقة | المحترفون
الأهلي يستعيد محمد عبد المنعم من فيوتشر 31 دقيقة | الدوري المصري
"هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعل صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائد المغرب: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. قدمنا كل ما لدينا أمام مصر 49 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقرير: بسبب دياز.. رئيس توتنام يشكو إدارة ليفربول لملاك النادي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مسألة وقت.. لامبارد يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا