بعد الخسارة من بوركينا فاسو.. رحيل منذر الكبير عن قيادة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء العلاقة التعاقدية مع منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس.

وودع منتخب تونس منافسات أمم إفريقيا في ربع النهائي بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو.

وتولى جلال القادري القيادة الفنية لمنتخب تونس خلفا لمنذر الكبير.

وكشف الاتحاد التونسي "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع منذر الكبير وتعيين جلال القادري خلفا له".

وأضاف "نشكر منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب".

وتابع "نتمنى لمنذر الكبير التوفيق في باقي مسيرته التدريبية".

واختتم البيان "كما نتمنى لجلال القادري التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة".

ويستعد منتخب تونس لمواجهة مالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام المباراتين بين منتخبي تونس ومالي في الأسبوع الأخير من شهر مارس.