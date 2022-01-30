خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

مناوشات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب

أشهر ماجيت نداي الحكم السنغالي لمواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا، البطاقة الصفراء أربع مرات للاعبي الفراعنة.

وبات الرباعي الذي حصل على بطاقة صفراء في مواجهة المغرب مهددا بالغياب عن أخر مباريات مصر في البطولة بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي وبالتالي يتبقى له مباراتين الأولى أمام الكاميرون في نصف النهائي، والثانية ستكون النهائي حال الفوز أو اللعب على المركزين الثالث والرابع.

أخبار متعلقة
أرقام مباراة مصر والمغرب.. تفوق نسبي لـ أسود أطلس مقابل فاعلية للفراعنة أمم إفريقيا - مصر والكاميرون في نصف النهائي الأول.. من يحق له التفاؤل بالتاريخ؟ مصدر من كاف لـ في الجول: إعادة فتح ملعب أوليمبيه.. ويستضيف لقاء مصر والكاميرون عقدة مستمرة لـ 21 عاما.. المغرب يفشل في فك شفرة الفوز على مصر

وحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء في مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في ربع النهائي.

بينما تحصل عمر كمال ظهير أيمن المنتخب على بطاقة صفراء في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني تحصل الثنائي مصطفى محمد مهاجم الفريق على بطاقة صفراء في الدقيقة 78 ثم أيمن أشرف مدافع الفراعنة على البطاقة في الدقيقة 80.

وأخيرا تحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء في الدقيقة 106 في الشوط الأول الإضافي.

وبذلك يغيب الخماسي زيزو وعمر كمال ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم عن المباراة الأخيرة حال حصل أحدهم على بطاقة صفراء في مواجهة الكاميرون.

مصر منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من التعاون لـ في الجول: مصطفى محمد ضمن الخيارات أمامنا.. نستهدف استعارته مدرب المغرب يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0) - (0) غينيا الاستوائية.. تسديدة أولى من سالفادور طبيب المنتخب لـ في الجول: أشعة لتحديد فرص عودة أبو جبل وحجازي
أخر الأخبار
مصدر من التعاون لـ في الجول: مصطفى محمد ضمن الخيارات أمامنا.. نستهدف استعارته 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب المغرب يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0) - (0) غينيا الاستوائية.. تسديدة أولى من سالفادور 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
طبيب المنتخب لـ في الجول: أشعة لتحديد فرص عودة أبو جبل وحجازي 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – ماني يقود السنغال.. وخماسي وسط ملعب لـ غينيا الاستوائية 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ضياء السيد: رؤية كيروش انتصرت.. وهذا ما وراء تصريحاتي المسربة 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تريزيجيه: هدفنا البطولة.. عيني كانت على بطولة إفريقيا منذ لحظة الإصابة 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا