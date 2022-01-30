خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا

أشهر ماجيت نداي الحكم السنغالي لمواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا، البطاقة الصفراء أربع مرات للاعبي الفراعنة.

وبات الرباعي الذي حصل على بطاقة صفراء في مواجهة المغرب مهددا بالغياب عن أخر مباريات مصر في البطولة بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي وبالتالي يتبقى له مباراتين الأولى أمام الكاميرون في نصف النهائي، والثانية ستكون النهائي حال الفوز أو اللعب على المركزين الثالث والرابع.

وحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء في مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في ربع النهائي.

بينما تحصل عمر كمال ظهير أيمن المنتخب على بطاقة صفراء في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني تحصل الثنائي مصطفى محمد مهاجم الفريق على بطاقة صفراء في الدقيقة 78 ثم أيمن أشرف مدافع الفراعنة على البطاقة في الدقيقة 80.

وأخيرا تحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء في الدقيقة 106 في الشوط الأول الإضافي.

وبذلك يغيب الخماسي زيزو وعمر كمال ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم عن المباراة الأخيرة حال حصل أحدهم على بطاقة صفراء في مواجهة الكاميرون.