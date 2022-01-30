طبيب المنتخب لـ في الجول: أشعة لتحديد فرص عودة أبو جبل وحجازي

يخضع محمد أبو جبل، وأحمد حجازي لاعبا منتخب مصر لأشعة من أجل تحديد إصابتهما.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "محمد أبو جبل، وأحمد حجازي يخضعان لفحص بالأشعة لتحديد الإصابة".

وأتم "حسب الأشعة، سيترتب عليها تحديد مدة التأهيل، وفرص تواجدهما أمام الكاميرون".

كان أحمد حجازي ومحمد أبو جبل قد غادرا مباراة مصر مع المغرب للإصابة.

منتخب مصر فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.