تشكيل أمم إفريقيا – ماني يقود السنغال.. وخماسي وسط ملعب لـ غينيا الاستوائية

دفع أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بالنجم ساديو ماني في هجوم فريقه لمواجهة غينيا الاستوائية.

ويلعب منتخب السنغال ضد غينيا الاستوائية في دور الـ8 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بوركينا فاسو الذي تأهل لنصف النهائي بالتغلب على منتخب تونس.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي يلعب منتخب مصر ضد الكاميرون صاحب الأرض.

وجاء تشكيل السنغال كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس

الوسط: إدريس جانا جاي – نامباليس ميندي – بولاي ديا – ساديو ماني

الهجوم: فامارا ديودهيو – بيبي جايا

بينما جاء تشكيل غينيا الاستوائية كالآتي:

المرمى: جيسوس أوونو

الدفاع: باسيليو ندونج - ساؤول كوكو- إستيبان أوروزكو - كارلوس أكابو

الوسط: جوزيت ميراندا - جوزيه ماشين - بابلو جانيت - إيبان سالفادور – يانيك بيولا

الهجوم: إيميليو نسوي