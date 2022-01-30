ضياء السيد: رؤية كيروش انتصرت.. وهذا ما وراء تصريحاتي المسربة

أبدى ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر سعادته بالفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال ضياء السيد في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "الروح الحمد لله موجودة دائما. أنتم معنا هنا وترون إلى أي درجة الظروف صعبة".

وأضاف "نحن لا نحب الحديث عن الظروف الصعبة لأنها موجودة على الجميع ولذلك يتحمل اللاعبون بشكل جيد".

وأوضح "الأمر الذي يسعدنا هو التفاف الناس حول منتخب مصر سواء الإعلام والجمهور وهذا يسعدنا جميعا".

وتابع السيد "اللاعبون يتابعون كل شيء ويعرفون مدى الدعم ويريدون إسعاد الجميع".

وواصل المدرب العام "هدفنا الذهاب لأعلى نقطة ممكنة وهذا يرفع الروح جيدا ويزيد الجماعية".

وأردف ضياء السيد "حظنا سيئ مع الإصابات ولدينا حارسين تعرضا للإصابة، ولكن رؤية المدرب كارلوس كيروش في استدعاء 4 حراس مرمى كانت صحيحة. كنا موفقين في الاختيارات وتطمئننا الآن النتائج"

وعن تسريب تصريحاته بشأن مكافآت اللاعبين قال: "بخصوص التسريب الذي حدث أرجو أن يعرف الناس أن القنوات المحترمة ستظل محترمة، واتخذت قرارا بعدم الحديث سوى في الإعلام المصري".

وأضاف مازحا "حتى لو تعرضت للتسريب من الإعلام المصري سيكون الأمر داخليا".

وتابع "المسألة ليست مسألة مكافآت، والأمر انتهى بدليل الروح الحاضرة اليوم. هؤلاء اللاعبين لا يلعبون لأجل المكافآت".

وضرب منتخب مصر موعدا ناريا مع الكاميرون البلد المضيف في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك في الثالث من فبراير القادم.