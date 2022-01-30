تريزيجيه: هدفنا البطولة.. عيني كانت على بطولة إفريقيا منذ لحظة الإصابة

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بالهدف أمام المغرب

شدد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على أنه استهدف العودة للمشاركة في بطولة إفريقيا منذ إصابته الأخيرة.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي إبريل الماضي أمام ليفربول ليعود قبل أمم إفريقيا بأيام بسيطة للمشاركة لمدة 10 دقائق أمام برينتفورد.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف فوز مصر على المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا 2021.

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وقال تريجيه في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "غبت لفترة طويلة بسبب الإصابة وكان هدفي من وقتها المشاركة في أمم إفريقيا حتى ولو لم أكن جاهزا بنسبة 100% "حتى لو رجلي هيحصلها حاجة تاني" المهم منتخب بلدي".

وأضاف "نحمل اسم بلدنا وهدفنا أن نسعد الجماهير بالفوز بالبطولة، أبارك للشعب المصري كله على الفوز".

وتابع "تواجدنا في معسكر لفترة طويلة، في كل مباراة نحمل اسم بلدنا وهدفنا أن نسعد الشعب المصري".

وواصل "مباراة الكاميرون ستكون صعبة فهو منتخب قوي جدا ويلعب على أرضه ولكننا سنستعد جيدا من أجل مواصلة المشوار والفوز باللقب".

ويلعب منتخب مصر نصف النهائي مع الكاميرون الخميس المقبل 3 فبراير.

مصر المغرب أمم إفريقيا
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