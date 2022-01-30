النني: حضرنا لكل الظروف التي من الممكن أن تحدث أمام المغرب.. محمد صلاح رائع

أعرب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر عن سعادته بتحويل تأخر الفريق إلى فوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

وكشف النني عن تحضير الفراعنة لكافة الظروف المحتملة أمام المغرب وهو ما ساعدهم لتدارك الأمر بعد التأخر المبكر.

وفاز منتخب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي أمم إفريقيا في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.

وقال النني عبر قناة بي إن سبورتس: "سعداء بتحقيق الفوز وتحويل التأخر إلى انتصار وتأهل لربع النهائي ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة".

وأضاف "كنا نعلم بخطورة وقوة منتخب المغرب وحضرنا لكل الظروف التي من الممكن أن تحدث في المباراة والحمد لله نجحنا في العودة رغم التأخر بهدف مبكر".

وبالحديث عن المناوشات التي حدثت بين لاعبي المنتخبين كشف "كانت مباراة مليئة بالمشاعر وبالطبع الجميع يبحث عن تأهل منتخب بلاده، لكنها أمور تحدث في كرة القدم".

وتابع النني "لدينا لاعب لا يصدق وهو محمد صلاح وبالتأكيد يمنحنا قوة داخل تشكيل الفريق ويساهم في انتصاراتنا".

واختتم تصريحاته "نركز الآن على مواجهة الكاميرون المقبلة وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة".

وافتتح سفيان بوفال التسجيل للمغرب في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء بينما نجح محمد صلاح في معادلة النتيجة في الدقيقة 53 قبل أن يخطف محمود تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 100 خلال الشوط الإضافي الأول.