شوبير يعلن عودة محمد عبد المنعم لـ الأهلي
الأحد، 30 يناير 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
قرر نادي فيوتشر عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق إلى النادي الأهلي.
محمد عبد المنعم
النادي : فيوتشر
وكتب أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر على تويتر: " نادي فيوتشر يوافق رسميا على عودة محمد عبد المنعم للنادي الأهلي".
نادي فيوتشر يوافق رسميا علي عودة محمد عبدالمنعم للنادي الاهلي— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 30, 2022
محمد عبد المنعم يقضي حاليا فترة إعارة من الأهلي إلى فيورتش لمدة موسمين، مع أحقية قطع الإعارة بعد الموسم الأول.
صاحب الـ22 عاما يقدم بطولة رائعة مع مصر. شارك في 5 مباريات خلال البطولة، وسجل فيهم هدفا واحدا.
الأهلي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.
من جهة أخرى، يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.