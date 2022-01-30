شوبير يعلن عودة محمد عبد المنعم لـ الأهلي

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

قرر نادي فيوتشر عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق إلى النادي الأهلي.

وكتب أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر على تويتر: " نادي فيوتشر يوافق رسميا على عودة محمد عبد المنعم للنادي الأهلي".

محمد عبد المنعم يقضي حاليا فترة إعارة من الأهلي إلى فيورتش لمدة موسمين، مع أحقية قطع الإعارة بعد الموسم الأول.

صاحب الـ22 عاما يقدم بطولة رائعة مع مصر. شارك في 5 مباريات خلال البطولة، وسجل فيهم هدفا واحدا.

الأهلي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

من جهة أخرى، يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر محمد عبد المنعم
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