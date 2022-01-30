أمم إفريقيا - مصر والكاميرون في نصف النهائي الأول.. من يحق له التفاؤل بالتاريخ؟

يلتقي منتخبي مصر والكاميرون لأول مرة في تاريخ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وهذه المرة في ضيافة الأسود التي لا تقهر، البلد المضيف للبطولة.

وجمع مصر والكاميرون 10 مواجهات سابقة في كأس أمم إفريقيا، انتهت 4 منهم بفوز مصر و4 بفوز الكاميرون مقابل تعادلين، أحدهما أسفر عن انتصار الفراعنة بركلات الترجيح.

المواجهة الأولى أتت في 4 مارس 1984 في ضيافة كوت ديفوار خلال دور المجموعات، وانتهت بفوز مصر بهدف طاهر أبو زيد.

أما ثاني المواجهات وأولى الإقصائيات كانت المباراة النهائية في القاهرة في 21 مارس 1986، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح 5-4.

فوز الكاميرون الأول أتى في 14 مارس 1988 في دور المجموعات بهدف نظيف سجله روجيه ميلا.

واستمرت انتصارات الكاميرون في 18 يناير 1996 في المغرب، خلال دور المجموعات أيضا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل للكاميرون فرونسوا أومام بييك وألفونس تشامي، بينما سجل علي ماهر هدف مصر الوحيد.

النصر الثالث على التوالي كان من نصيب الكاميرون أيضا في دور الثمانية لنسخة 2002 في مالي، حيث فاز الأسود بهدف دون رد سجله باتريك مبوما.

التعادل الثاني والأخير أتى في تونس في 3 فبراير 2004، حيث فشل الفريقان في التسجيل ليتعادلا سلبيا في دور المجموعات.

من هنا انتهت السطوة الكاميرونية وبدأت مصر في فرض كلمتها، حيث حقق المنتخب الفوز الثاني في 22 يناير 2008 في غانا خلال دور المجموعات بنتيجة 4-2، حيث سجل حسني عبد ربه هدفين ومحمد زيدان هدفين مقابل هدفين من صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني حاليا.

ثم كرر الفرعون المصري نصره في العاصمة أكرا في 10 فبراير 2008، بهدف محمد أبو تريكة بعد كرة "سونج وزيدان" الشهيرة.

وفي أنجولا عزز منتخب مصر تفوقه بالفوز على الكاميرون 3-1 في ربع النهائي، حيث سجل أحمد حسن "هدفين" ومحمد ناجي جدو مقابل ركنية أشيل إيمانا.

ولكن الكلمة الأخيرة كانت للكاميرون في الجابون، في نهائي 5 فبراير 2017 بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل لمصر محمد النني بينما سجل نيكولاس نكولو وفينسنت أبو بكر هدفي الأسود.

إجمالا في 10 مواجهات، سجل منتخب مصر 11 هدفا وتلقى 9 أهداف كاميرونية.

تكررت المواجهة في دور المجموعات 5 مرات، حيث فاز منتخب مصر مرتين مقابل مرتين لمنتخب الكاميرون وتعادلا مرة وحيدة.

أما المواجهات الإقصائية فشهدت تعادلا وحيدا رجح كفة مصر بالركلات، مقابل انتصارين لكل فريق أيضا.

في مرتين كان يعني فوز مصر إقصائيا على الكاميرون التتويج بالبطولة مباشرة بالفوز في المباراة النهائية عامي 1986 و2008، مقابل فوز الكاميرون في نهائي 2017.

اجتياز مصر لمنتخب الكاميرون يحمل فألا جيدا أيضا، حيث حيث تخطاه في 2010 ليتوج باللقب.

على الجانب الآخر يحق للكاميرون أيضا التفاؤل بمواجهة مصر، حيث التقيا في 1984 و1988 و2002 و2017، وكلها نسخ انتهت بتتويج الأسود غير المروضة.