عقدة مستمرة لـ 21 عاما.. المغرب يفشل في فك شفرة الفوز على مصر

نجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة استمرت لمدة 120 دقيقة.

وفشل المغرب في فك شفرة الفوز على مصر لمدة 21 عاما، إذ يعود أخر فوز لأسود أطلس في يونيو 2001.

واستمرت العقدة المصرية مرة أخرى وللمباراة الرابعة على التوالي منذ أخر فوز مغربي.

وتقدم المنتخب المغربي مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق سفيان بوفال من ركلة جزاء قبل أن يسجل محمد صلاح التعادل في الدقيقة 53 ويتم اللجوء لشوطين إضافيين.

وفي الأشواط الإضافية خطف محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 100 بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى أربعة انتصارات على المغرب وجميعهم في بطولة أمم إفريقيا.

وجاءت انتصارات مصر على المغرب في أمم إفريقيا كالآتي:

فوز مصر 3-2 أمام المغرب في نسخة 1971

فوز مصر 1-0 في نسخة 86

فوز مصر 1-0 في نسخة 2017

فوز مصر 2-1 في نسخة 2022

أما أخر انتصار مغربي على الفراعنة فكان في 30 يونيو 2001 في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002.

وانتهى أخر فوز مغربي على الفراعنة بهدف دون مقابل وكانت تلك انتصارات أسود أطلس أمام مصر.