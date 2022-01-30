مصدر من كاف لـ في الجول: إعادة فتح ملعب أوليمبيه.. ويستضيف لقاء مصر والكاميرون

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:08

كتب : محمد عبد العظيم

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة فتح ملعب أوليمبيه مجددا، على أن يستضيف لقاء مصر والكاميرون.

مصر تواجه الكاميرون مساء الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "كاف قرر إعادة فتح ملعب أوليمبيه مجددا".

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وأضاف "الملعب سيستضيف لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا".

المصدر أتم "نصف النهائي الآخر سيكون على ملعب أحمدو أهيدجيو، فيما سيكون النهائي على أوليمبيه أيضا".

كان كاف قد قرر غلق ملعب "أوليمبيه" بعد مباراة الكاميرون وجُزر القمر، والتي شهدت وفاة 8 مشجعين كاميرونيين بسبب التدافع.

ونُقلت مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي، لتقام على ملعب "أحمدو أهيدجو" بدلا من أوليمبيه.

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