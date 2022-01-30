أمم إفريقيا - محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب

حصد محمد صلاح قائد المنتخب المصري على جائزة رجل مباراة مصر والمغرب.

وفاز منتخب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق ثنائية محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وسجل محمد صلاح هدفه السادس في أمم إفريقيا ليعادل رقم محمد أبو تريكة كسادس هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا.

للمرة الثانية في #كأس_الأمم_الإفريقية محمد صلاح يحصد جائزة رجل لقاء مصر والمغرب🔥 👑 pic.twitter.com/dOOR51oIBo — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "شيء رائع أن نفوز على منتخب قوي مثل المغرب، المباراة كانت صعبة ونجحنا بالفوز بها في النهاية".

وأضاف "أبارك لكل الجماهير في مصر على الانتصار".

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

حلم الثامنة أقرب من أي شيء مضى 🔥 منتخبنا على بُعد خطوتين من تحقيق اللقب الإفريقي الغالي💪#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/XDGcCQSkGZ — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام المغرب

الدقائق: 119 دقيقة

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 3 منها 1 على المرمى

المراوغات الناجحة: 1

التمريرات الصحيحة: 23 من أصل 32 بدقة تمرير 72%

صناعة الفرص: 4

الحصول على الأخطاء: 4