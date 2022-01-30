أمم إفريقيا - محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب

الأحد، 30 يناير 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر ضد المغرب أمم إفريقيا

حصد محمد صلاح قائد المنتخب المصري على جائزة رجل مباراة مصر والمغرب.

وفاز منتخب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق ثنائية محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وسجل محمد صلاح هدفه السادس في أمم إفريقيا ليعادل رقم محمد أبو تريكة كسادس هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا.

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وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "شيء رائع أن نفوز على منتخب قوي مثل المغرب، المباراة كانت صعبة ونجحنا بالفوز بها في النهاية".

وأضاف "أبارك لكل الجماهير في مصر على الانتصار".

منتخب مصر سيتواجد في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح أمام المغرب

الدقائق: 119 دقيقة

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 3 منها 1 على المرمى

المراوغات الناجحة: 1

التمريرات الصحيحة: 23 من أصل 32 بدقة تمرير 72%

صناعة الفرص: 4

الحصول على الأخطاء: 4

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