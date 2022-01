الثالث في الشتاء.. نيوكاسل يتعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع البرازيلي برونو جيمارايش لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.

جاء ذلك وفق بيان رسمي من النادي الإنجليزي، أعلن من خلاله عن توقيع جيمارايش على عقد حتى يونيو 2026.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستكلف نيوكاسل 50.1 مليون يورو مع احتساب الإضافات.

أيضا يملك نادي ليون نسبة 20% من عملية بيع جيمارايش -24 عاما- المقبلة.

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷

Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.

Bem vindo, @brunoog97!