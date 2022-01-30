الثالث في الشتاء.. نيوكاسل يتعاقد مع نجم الدوري الفرنسي
الأحد، 30 يناير 2022 - 18:21
كتب : FilGoal
أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع البرازيلي برونو جيمارايش لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.
برونو جيمارايش
النادي : أولمبيك ليون
جاء ذلك وفق بيان رسمي من النادي الإنجليزي، أعلن من خلاله عن توقيع جيمارايش على عقد حتى يونيو 2026.
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستكلف نيوكاسل 50.1 مليون يورو مع احتساب الإضافات.
أيضا يملك نادي ليون نسبة 20% من عملية بيع جيمارايش -24 عاما- المقبلة.
🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷
Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.
Bem vindo, @brunoog97!— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022
بذلك يبرم نيوكاسل صفقته الشتوية الثالثة، بعد تعاقده مع الظهير كيران تريبيير قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، والمهاجم الأسترالي كريس وود من بيرنلي مقابل 30 مليون يورو.