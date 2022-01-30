الثالث في الشتاء.. نيوكاسل يتعاقد مع نجم الدوري الفرنسي

الأحد، 30 يناير 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

برونو جيماريش في نيوكاسل يونايتد

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع البرازيلي برونو جيمارايش لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.

جاء ذلك وفق بيان رسمي من النادي الإنجليزي، أعلن من خلاله عن توقيع جيمارايش على عقد حتى يونيو 2026.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستكلف نيوكاسل 50.1 مليون يورو مع احتساب الإضافات.

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أيضا يملك نادي ليون نسبة 20% من عملية بيع جيمارايش -24 عاما- المقبلة.

بذلك يبرم نيوكاسل صفقته الشتوية الثالثة، بعد تعاقده مع الظهير كيران تريبيير قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، والمهاجم الأسترالي كريس وود من بيرنلي مقابل 30 مليون يورو.

نيوكاسل برونو جيماريش ليون الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي
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