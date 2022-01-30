سكاي: ليفربول يقترب من جوهرة فولام الثانية

يحاول ليفربول إنهاء سوق الشتاء بتعاقد عاجل مع فابيو كارفاليو صانع العاب فولام الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

وبحسب سكاي سبورتس فإن ليفربول ليس الطرف المهتم الوحيد بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما.

ولم يتم الكشف عن أسماء الأندية الأخرى المهتمة حتى الآن، إلا أن الريدز يظل الأقرب بعرض رسمي ذكرته سكاي ورفض الناديان تأكيده.

وتبلغ قيمة عرض ليفربول 5 مليون جنيه استرليني للحصول على اللاعب مباشرة في الشتاء، عوضا عن انتظار نهاية عقده في الصيف.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن محادثات ليفربول الصلبة مع فولام تقترب من الوصول إلى النهاية، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد.

وكان ليفربول قد حصل على لاعب الوسط الواعد هارفي إليوت من فولام أيضا.