سكاي: برشلونة في محادثات متقدمة لضم أوباميانج

يقترب برشلونة الإسباني من التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج قائد أرسنال الإنجليزي السابق.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" عن وصول برشلونة إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات، لضم أوباميانج على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولم يتم حسم الصفقة بعد، ولكن هناك حالة من الثقة المتزايدة وفقا لسكاي في إمكانية إتمام الأمور قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وستكون الصفقة على سبيل الإعارة المباشرة لنهاية الموسم، حيث تدور المفاوضات حول النسبة التي سيتحملها برشلونة من راتب الجابوني.

أيضا كان يوفنتوس الإيطالي مهتما بضم أوباميانج ولكن خطوته كانت متوقفة على قطع إعارة ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد، وهو ما كان ممكنا إذا تعاقد برشلونة مع المهاجم الإسباني.

ولكن إزاء تمسك أتلتيكو مدريد بسعر كبير للشراء الذي لا يرغب فيه برشلونة من الأصل، تجمدت الصفقة وبقي موراتا في تورينو.

ويسعى أرسنال للتخلص من أوباميانج بينما يسعى المهاجم الجابوني للرحيل أيضا، نظرا للأزمة الأخيرة بينه وبين المدرب ميكيل أرتيتا.

وكان أرتيتا قد قرر معاقبة أوباميانج باستبعاده من الفريق وسحب شارة القيادة منه على خلفية "خرق أخلاقي" رفض الحديث عنه.