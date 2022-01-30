الدرجة الثانية - حرس الحدود يفوز دون أن يلعب ويقتنص الصدارة من الأولمبي

اقتنص حرس الحدود صدارة ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري بعد احتسابه فائزا على الرجاء 3-صفر في لقاء أُلغي بسبب حضور الأخير بخمسة لاعبين فقط.

ورفع الحدود رصيده إلى 33 نقطة ليتصدر على حساب الأولمبي (32 نقطة) الذي تعادل بدون أهداف مع بلدية المحلة في الجولة 15.

وفاز الحمام على صيد المحلة بهدف عبد الله شيكا ليستمر الأخير متذيلا لترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وانتصر أبو قير للأسمدة على بايونيرز بنتيجة 2-1 ولم تشهد مباراة سبورتينج ضد المجد أهدافا وكذلك لقاء المنصورة ضد دكرنس ومواجهة كفر الشيخ أمام المصري المنتمي للسلوم.

وألغيت مباراة دمنهور ضد الزرقا بسبب سوء أرضية الملعب.

وفي مجموعة الصعيد جرت مباراة واحدة في الجولة 16 فاز بها تليفونات بني سويف أمام البداري.